ИЗВЕСТИЯ

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка

Карина Караньотова
У нас
СОС единодушно подкрепи да даде мандат на кмета Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка на Столичната община.

Бойко Димитров - ПП, зам.-председател на СОС: "Да благодаря на целия Общински съвет за огромното внимание днес, по средата на месеца успях да съберем кворум, абсолютно единодушно докладът беше подкрепен, това е много важна стъпка, за да може да завърши избор на на нова обслужваща банка на СО, имаше някои дребни корекции от страна на други колеги. Искам да отбележа, че това е пример за прозрачна и добре направена процедура, която извършва СО".

#избор на обслужваща банка #Васил Терзиев #СОС

