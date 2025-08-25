СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка

СОС единодушно подкрепи да даде мандат на кмета Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка на Столичната община.

Бойко Димитров - ПП, зам.-председател на СОС: "Да благодаря на целия Общински съвет за огромното внимание днес, по средата на месеца успях да съберем кворум, абсолютно единодушно докладът беше подкрепен, това е много важна стъпка, за да може да завърши избор на на нова обслужваща банка на СО, имаше някои дребни корекции от страна на други колеги. Искам да отбележа, че това е пример за прозрачна и добре направена процедура, която извършва СО".