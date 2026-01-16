БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Спартак издържа срещу Черно море в нервен мач

"Синьо-белите" пребориха "моряците" в среща от НБЛ, която бе белязана от доста нерви в края.

спартак издържа черно море нервен мач
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Спартак Плевен си припомни вкуса на успеха в НБЛ. Селекцията на Тодор Тодоров оцеля срещу Черно море Тича с 83:78 в среща от 17-ия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". Мачът премина през множество амплитуди, но "синьо-белите" изригнаха през второто полувреме, а във финалните акорди отблъснаха щурма на състава, воден от Васил Евтимов. Именно в края на мача нервите взеха връх и старши треньорът на "моряците" бе изгонен заради две технически нарушения, като при второто влезе в спор с главния съдия Мартин Хорозов.

Ключови за успеха на спартаклии се оказа борбата под коша, където доминираха след 49:28 за действащия носител на Купата и Суперкупата на България. Двубоят не мина без куриозен момент, когато тимът от Плевен бе на паркета за момент с шестима играчи в третата част, заради което бе наказан с техническо нарушение. Официален дебют за домакините направи Павлин Иванов, а Джейлън МакКлауд се завърна в игра, но извън състава бе Джулиън Люис. От своя страна варненският отбор остана без напусналите за 5 лични нарушения Алонзо Гафни и Николай Стоянов.

"Синьо-белите" се изкачиха до петото място във временното класиране с 8 победи и 7 поражения, а "моряците" продължават да се намират на третата позиция с 11 успеха и 5 поражения. На 24 януари (събота) Спартак ще има визита на Ботев 2012, докато Черно море ще домакинства на Балкан два дни по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Spartak Pleven (@bcspartakpleven)


Бързото темпо, провокирано от солидното представяне в защита, окрили домакините към вихрени откриващи минути, в които Джейлън МакКлауд най-често изпъкваше. Пробуждане на Ламонт Уест и Джелани Уотсън-Гейл, както и заздравяването в дефанзивен план, даде тон на гостите да отговорят и да фиксират 23:23 в края на встъпителната част.

„Моряците“ взимаха по-верните решения и в началото на следващата десетка, за да намерят и пътя към обрата. Проблясъци въдвориха известен ред в редиците на „синьо-белите“, но варненският отбор имаше нужните аргументи за отговор и се оттегли в съблекалнята при 45:37.

Вкарването се оказа трудна задача и за двата отбора на старта на третата част. Смяната на защитата със зона и изригване, дело на Павлин Иванов, Николай Титков и МакКлауд, вдъхновиха спартаклии към обрат и 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Сценарият, свързан със слабата резултатност, бе на преден план и при откриването на заключителната четвърт. Уест и Уотсън-Гейл обединиха усилия, за да може отборът от Варна да постави равенството на таблото с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Кош на МакКлауд и точен наказателен удар на Ноел Браун изведоха тима от Плевен с плюс 3 във финалните 2 минути. Последва размяна на наказателни удари, в която домакините излязоха победители.

Джейлън МакКлауд вдъхнови Спартак със своите 19 точки. Павлин Иванов и Николай Титков се разписаха с по 12, като първият дебютира и с 8 борби. Мартин Сотиров (8 овладени под двата ринга топки) и Кавон Скот (7 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 11.

Ламонт Уест отговори за Черно море с 24 точки и 10 борби. Цветомир Чернокожев се отчете с 14 и 5 овладени под двата ринга топки, Джелани Уотсън-Гейл регистрира 10 и 9 асистенции.

#НБЛ 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Черно море Тича

