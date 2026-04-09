Спартак Плевен се оказа прекалено силен за Шумен

Спартак Плевен се върна с гръм и трясък на правия път в НБЛ. Съставът на Желко Лукаич се оказа прекалено силен за Шумен след 102:55 в среща от 30-ия кръг, която се изигра в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" подчертаха своята доминация още през първото полувреме, а в хода на второто за интрига нямаше как да става дума, за да нанесат осмо поредно поражение за баскетболистите на Росен Барчовски в родния елит. Голямата разлика дойде при стрелбата от тройката, където домакините бяха 14/28 срещи 3/26 за гостите.

На линия за "жълто-зелените" отново бе Костадин Лазаров, който се завърна след един мач наказание.

Спартаклии имат на сметката си 15 победи и 12 загуби, като това ги поставя на четвъртото място във временното класиране, а шуменският отбор да се намира на последната 10-та позиция с 3 успеха и 24 поражения. На 16 април (четвъртък) Спартак отново ще бъде домакин, този път на Академик Бултекс 99, докато Шумен ще приеме Балкан.

Размяната на точни стрелби се превърна във водещ фактор в началните минути, като Павлин Иванов и Клемен Вуга бяха главни действащи лица. Постепенно първият получи подкрепа от Джон Флорвиъс и Ноел Браун, за да могат домакините да вземат надмощие от 9 точки в края на дебютната част.

Мартин Русев пое щафетата от своите съотборници за начало на втория период и авансът на „синьо-белите“ придоби двуцифрени изражения. Гостите все по-трудно отвръщаха на предизвикателството и спартаклии фиксираха 44:28 на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме бе за Джейлън МакКлауд и Русев, който дадоха да се разбере, че тимът от Плевен ще започне да доминира по пътя към по-внушителна разлика. „Жълто-зелените“ нямаха решение срещу превъзходството на своя съперник и доскорошният участник в Европейската северна лига се поздрави с разлика от 32 точки след 30 минути игра. Така последната част бе лишена от интрига и остана да бъде оформен само крайният резултат.

Джейлън МакКлауд даде тон за разгрома със своите 20 точки и 6 асистенции. Георги Цеков го последва с 19 точки, включително и с 5 точни стрелби зад дъгата. Мартин Русев наниза 14, Кавон Скот (8 борби и 5 завършващи подавания) и Мартин Сотиров приключиха с по 10.

Уилям Елис и Клемен Вуга (8 борби) отсрамиха Шумен с по 17 точки.