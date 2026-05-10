БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:10 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Варна пречупи Славия и се отдалечи от зоната на изпадащите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

"Соколите" с важни три точки за оставане в Първа лига.

спартак варна пречупи славия отдалечи зоната изпадащите
Слушай новината

Спартак Варна победи Славия с 2:1 и спечели важни три точки в борбата си за оставане в Първа лига. Преди изиграването на останалите срещи от група В Славия остава на първото място в нея с 43 точки, а варненският тим се изкачи на четвъртата позиция с 31 точки.

Домакините започнаха по-активно срещата и можеха да открият резултата още в 7-ата минута, когато Жота Лопес стреля опасно, но вратарят Леви Нтумба улови. В 8-ата минута Спартак Варна откри резултата. Жота Лопес центрира от корнер, а Димо Кръстев засече топката с глава във вратата на Славия и изведе домакините напред – 1:0. В 11-ата минута Спартак 1918 Варна можеше да вкара нов гол. Цветелин Чунчуков получи топката в наказателното поле на гостите, завъртя се и стреля по диагонал отляво, но топката се отби в страничната греда. В 22-ата минута Славия изравни резултата. Емил Стоев центрира в наказателното поле на домакините, Роберто Райчев засече топката с глава, която с парабола влезе във вратата на Спратак 1918 Варна. В 28-ата минута вратарят на домакините Педро Виктор спаси опасен удар на Илиян Стефанов. В 33-ата минута Дамян Йорданов стреля, но стражът на „белите“ Леви Нтумба успя да избие топката. В 39-ата минута Роберто Райчев засече топката с глава в наказателното поле, но тя премина над вратата на домакините. В 41-ата минута Цветелин Чунчуков стреля опасно, но топката премина встрани от вратата на столичани. В 44-ата минута вратарят Леви Нтумба предотврати сигурен гол за домакините, след като със сетни усилия успя да избие топката след удар с глава на Цветелин Чунчуков.

В 47-ата минута Дамян Йорданов стреля от повече от 20 метра, но топката премина над вратата на Славия. В 55-ата минута Георг Стояновски бе изведен в добра позиция вдясно в наказателното поле на гостите и стреля, но топката премина встрани от вратата. В 60-ата минута Шанде стреля от почти нулев ъгъл отдясно, но вратарят на Славия Леви Нтумба успя да избие топката. В 62-ата минута стражът на „белите“ Леви Нтумба отново предотврати сигурен гол, след като изби топката след силен и опасен удар на Шанде. В 64-ата минута домакините отново поведоха. Шандре стреля опасно, вратарят Леви Нтумба не се намеси по най-добрия начин, а притичалият Цветелин Чунчуков прати топката във вратата за 2:1 за Спартак Варна. В 70-ата минута вратарят на Славия Леви Нтумба направи поредната си добра проява, след като спаси удар на Шанде. В 84-ата минута Дамян Йорданов направи самостоятелен пробив отляво и стреля опасно, но Леви Нтумба отново спаси.

Свързани статии:

Първа лига: Спартак Варна - Славия 2:1 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Спартак Варна - Славия 2:1 (ГАЛЕРИЯ)
#ПФК Спарак Варна #Първа лига 2025/2026 #ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
3
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
4
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
5
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
6
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
2
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Футбол

Селтик надви Рейнджърс след обрат и се доближи на точка от върха
Селтик надви Рейнджърс след обрат и се доближи на точка от върха
Футболен климат Футболен климат
Чете се за: 04:22 мин.
Хавиер Рибалта: Мартин Георгиев ще има по-важна роля в АЕК Атина Хавиер Рибалта: Мартин Георгиев ще има по-важна роля в АЕК Атина
Чете се за: 01:37 мин.
Комо излъга Верона в Серия А Комо излъга Верона в Серия А
Чете се за: 01:25 мин.
Жозе Моуриньо отрече контакт с Реал Мадрид: Всичко е спекулация Жозе Моуриньо отрече контакт с Реал Мадрид: Всичко е спекулация
Чете се за: 01:22 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Славия 2:1 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Славия 2:1 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Чете се за: 02:10 мин.
Още
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
История с криле: щъркелът Антон прелетя хиляди километри до Украйна...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ