Спартак Варна пречупи Славия и се отдалечи от зоната на изпадащите

Спартак Варна победи Славия с 2:1 и спечели важни три точки в борбата си за оставане в Първа лига. Преди изиграването на останалите срещи от група В Славия остава на първото място в нея с 43 точки, а варненският тим се изкачи на четвъртата позиция с 31 точки.

Домакините започнаха по-активно срещата и можеха да открият резултата още в 7-ата минута, когато Жота Лопес стреля опасно, но вратарят Леви Нтумба улови. В 8-ата минута Спартак Варна откри резултата. Жота Лопес центрира от корнер, а Димо Кръстев засече топката с глава във вратата на Славия и изведе домакините напред – 1:0. В 11-ата минута Спартак 1918 Варна можеше да вкара нов гол. Цветелин Чунчуков получи топката в наказателното поле на гостите, завъртя се и стреля по диагонал отляво, но топката се отби в страничната греда. В 22-ата минута Славия изравни резултата. Емил Стоев центрира в наказателното поле на домакините, Роберто Райчев засече топката с глава, която с парабола влезе във вратата на Спратак 1918 Варна. В 28-ата минута вратарят на домакините Педро Виктор спаси опасен удар на Илиян Стефанов. В 33-ата минута Дамян Йорданов стреля, но стражът на „белите“ Леви Нтумба успя да избие топката. В 39-ата минута Роберто Райчев засече топката с глава в наказателното поле, но тя премина над вратата на домакините. В 41-ата минута Цветелин Чунчуков стреля опасно, но топката премина встрани от вратата на столичани. В 44-ата минута вратарят Леви Нтумба предотврати сигурен гол за домакините, след като със сетни усилия успя да избие топката след удар с глава на Цветелин Чунчуков.

В 47-ата минута Дамян Йорданов стреля от повече от 20 метра, но топката премина над вратата на Славия. В 55-ата минута Георг Стояновски бе изведен в добра позиция вдясно в наказателното поле на гостите и стреля, но топката премина встрани от вратата. В 60-ата минута Шанде стреля от почти нулев ъгъл отдясно, но вратарят на Славия Леви Нтумба успя да избие топката. В 62-ата минута стражът на „белите“ Леви Нтумба отново предотврати сигурен гол, след като изби топката след силен и опасен удар на Шанде. В 64-ата минута домакините отново поведоха. Шандре стреля опасно, вратарят Леви Нтумба не се намеси по най-добрия начин, а притичалият Цветелин Чунчуков прати топката във вратата за 2:1 за Спартак Варна. В 70-ата минута вратарят на Славия Леви Нтумба направи поредната си добра проява, след като спаси удар на Шанде. В 84-ата минута Дамян Йорданов направи самостоятелен пробив отляво и стреля опасно, но Леви Нтумба отново спаси.