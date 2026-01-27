Спартак Варна привлече двама бразилци

Спартак Варна привлече двама нови футболисти, съобщиха от клуба. И двамата идват под наем от пловдивския Ботев.

"Радваме се да обявим, че Талес Жозе да Силва и Тайлсон Пинто Гонкалвес се присъединяват към Спартак Варна преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона", написаха "соколите" на страницата си във фейсбук.

Талес Жозе да Силва играе като крило. Роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия, подвизава се по двата фланга. Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Талес е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения, което ще донесе допълнителна опасност в атаката на Спартак Варна.

Тайлсон Пинто Гонкалвес е офанзивен халф и крило. Той е роден на 5 март 1999-а година и е продукт на родния клуб на Краля на футбола Пеле - Сантос, където има мачове за младежките състави и за първия отбор.

Пристига на Балканите и подписва с румънския Политехника (Яш), преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост, които ще добавят свежест и идеи в офанзивната игра на Спартак Варна.

Двамата бразилци ще подсилят атаката на Спартак Варна в пролетната част на сезона. Това са седмото и осмото ново попълнение на тима, след като преди това бяха привлечени Димо Кръстев, Борис Иванов, Димитър Митков, Петър Принджев, Емануел Джон и Жота Лопеш.