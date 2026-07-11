Спартак Варна привлече нидерландец

Спартак Варна привлече Джоуи Тшитоку, съобщават от варненкия клуб.

24-годишният централен защитник е роден в Ротердам и е висок 190 сантиметра. В своята кариера Тшитоку е преминал през белгийските Локерен, Беершот, Дейнзе и Тюбиз-Брен, както и през Фола Еш от Люксембург и германския Юрдинген.

Защитникът пристига с опит от първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, където е натрупал сериозен игрови опит в различни нива на европейския клубен футбол.

"Добре дошъл в Спартак Варна, Джоуи!", написаха във фейкбук от варненския клуб.