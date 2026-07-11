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Спартак Варна привлече нидерландец

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Спорт
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Централен защитник е най-новото попълнение на "соколите".

Спартак Варна привлече нидерландец
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Спартак Варна привлече Джоуи Тшитоку, съобщават от варненкия клуб.

24-годишният централен защитник е роден в Ротердам и е висок 190 сантиметра. В своята кариера Тшитоку е преминал през белгийските Локерен, Беершот, Дейнзе и Тюбиз-Брен, както и през Фола Еш от Люксембург и германския Юрдинген.

Защитникът пристига с опит от първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, където е натрупал сериозен игрови опит в различни нива на европейския клубен футбол.

"Добре дошъл в Спартак Варна, Джоуи!", написаха във фейкбук от варненския клуб.

#Джоуи Тшитоку #Първа лига 2026/2027 #ПФК Спарак Варна

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