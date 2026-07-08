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Спартак Варна продължава със селекцията, подписа с колумбиец

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25-годишният бранител е продукт на прочутата академия на аржентинския гранд Нюелс Олд Бойс.

Джонатан Уртадо
Снимка: Пресслужба Спартак Варна
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Отборът на Спартак Варна взе под наем от Добруджа колумбийския централен защитник Джонатан Уртадо, съобщиха от пресслужбата на клуба.

25-годишният бранител е продукт на прочутата академия на аржентинския гранд Нюелс Олд Бойс – една от най-реномираните футболни школи в Южна Америка.

"Пожелаваме на Джонатан много здраве, силен сезон и успехи със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак Варна!", написаха от варненския клуб.

По-рано днес от Спартак Варна обявиха привличането на 21-годишния флангови футболист Антон Иванов.

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#Джонатан Уртадо #ПФК Спарак Варна

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