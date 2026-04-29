Спартак Варна ще излезе със специални тениски в памет на Васко Боев

Спартак Варна обяви, че футболистите на тима ще излязат със специални черни тениски в предстоящия двубой срещу Ботев Враца в памет на бившия играч на „соколите“ Васко Боев, който почина тази седмица на 37-годишна възраст.

Инициативата е организирана от близки и приятели на Боев с цел да бъде оказана подкрепа на неговото семейство в трудния момент. За случая ще бъдат изработени възпоменателни тениски, с които отборът ще се появи на терена.

От клуба информираха още, че привържениците могат да заявят тениски във фен магазина на стадион „Спартак“, като минималната стойност е 50 евро. Поръчките се приемат на място срещу предоставяне на име, размер и телефон за контакт. Освен това е поставена и кутия за дарения за всички, които желаят да окажат допълнителна помощ.

Срещата между двата тима ще се проведе в събота, 2 май, от 16:30 часа на стадиона във Враца.