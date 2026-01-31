БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спасиха над 50 души, блокирани в кабинков лифт край турския град Бурса

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази

Причината е техническа повреда на съоръжението

спасиха души блокирани кабинков лифт турския град бурса
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Техническа повреда на кабинковия лифт в планината Улудаг край северозападния турски град Бурса е причинила блокирането на 51 души, които пътували по това време с лифта, в района на Османгази, информира турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер. В района се намират десетки хотели и планински съоръжения за зимен и ски туризъм.

Инцидентът е станал в около 11:00 часа местно време. Поради аварията на лифта десетки хора в кабините са останали да висят във въздуха, на метри от земята.

След получаването на сигнал на спешния телефон 112, към района незабавно са изпратени екипи на жандармерията, на спешна медицинска помощ, пожарни коли и екипи на областната Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, заедно с техника и 96 души персонал, съобщиха от областното управление (валийството) на Бурса. Допълнително са били прехвърлени и екипи от съседния окръг Сакария.

В резултат на координираните усилия на спасителните екипи всичките 51 пътници, които са били блокирани поради повредата в лифта, са изведени в безопасна зона.

"Изказвам най-добри пожелания на нашите граждани след преживяното премеждие и поздравявам екипите, които проведоха спасителната операция с големи усилия и всеотдайност“, написа министърът на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в социалната мрежа Ен Сосял.

Съобщава се, че е започнало разследване на инцидента. Кабинковият лифт на Бурса е открит през 1963 година. През 2015 година съоръжението бе изцяло подновено. Деветкилометровото трасе се издига до височина 1810 метра. Съоръжението се ползва масово не само през зимата, а и през цялата година. Поради близостта до град Бурса е особено предпочитано за еднодневен туризъм както от местните жители, така и от гостите на града.

#Турция #инцидент с кабинков лифт #Бурса #кабинков лифт

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
3
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
4
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
5
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
6
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
6
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...

Още от: Балкани

Повторното преброяване на гласовете от вота в Косово потвърди победата на досегашния премиер
Повторното преброяване на гласовете от вота в Косово потвърди победата на досегашния премиер
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
Чете се за: 05:30 мин.
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб
Чете се за: 01:30 мин.
Автоматично блокиране на волана може да е причина за катастрофата в Румъния Автоматично блокиране на волана може да е причина за катастрофата в Румъния
Чете се за: 03:30 мин.
Близо 6000 прасета са умъртвени в свинеферма в Западна Румъния заради огнище на африканска чума Близо 6000 прасета са умъртвени в свинеферма в Западна Румъния заради огнище на африканска чума
Чете се за: 01:37 мин.
Седем привърженици на ПАОК загинаха в жестока катастрофа в Румъния Седем привърженици на ПАОК загинаха в жестока катастрофа в Румъния
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
ООН е изправена пред риск от "неизбежен финансов колапс"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ