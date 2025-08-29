БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Спасителният център към "Зелени Балкани" отново ще освободи бели щъркели в природата

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Спасителният център към "Зелени Балкани" отново ще освободи бели щъркели в природата
Спасителният център към "Зелени Балкани" организира поредната си акция по освобождаване на диви животни в природата. От организацията ще подготвят и освободят днес между 25 и 30 бели щъркели. Те ще бъдат пуснати в специално изградения нов хак (изкуствено гнездо) край Раднево, който бе използван в средата на август. Това съобщи за БТА д-р Адриана Джамалова от Спасителния център.

Предвидените за освобождаване птици ще преминат през специално обследване и прегледи, а след това ще бъдат обезпаразитени и подготвени за пускането им на свобода.

"Хакът е подготвен и зареден за новите му обитатели. Щъркелите, които освободихме там в средата на август са отлетели и с тях всичко е наред. Както винаги нашият екип проследи целия процес по адаптацията на щъркелите", каза Адриана Джамалова.

Експертът припомни, че през август от Спасителния център организираха редица събития по освобождаване на животни, отгледани или лекувани при тях. Освен 24-те бели щъркела в природата се завърнаха общо 12 керкенези, пет малки таралежа, три горски улулици, два обикновени мишелова, един дългоопашат мишелов и един голям ястреб.

Последната от планираните към момента инициативи на организацията ще се състои на 5 септември от 18:00 ч. на езерото "Загорка" в Стара Загора, където ще бъде новото местообитание на 15 зеленоглави патици, които са излюпени в Спасителния център.

#"Зелени Балкани". #бели щъркели #Раднево

Още от: Общество

И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
Водната криза в Невестино: Жители на няколко села излязоха на протест
Чете се за: 02:35 мин.
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
Чете се за: 00:45 мин.
Варненец разработи приложение в помощ на шофьорите
Чете се за: 00:30 мин.
Търсят изход от безводието в Плевен - заседават по мерките
Чете се за: 01:50 мин.
За първи път от 400 години: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол
Чете се за: 00:50 мин.

Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
