Спасителният център към "Зелени Балкани" отново ще освободи бели щъркели в природата

Спасителният център към "Зелени Балкани" организира поредната си акция по освобождаване на диви животни в природата. От организацията ще подготвят и освободят днес между 25 и 30 бели щъркели. Те ще бъдат пуснати в специално изградения нов хак (изкуствено гнездо) край Раднево, който бе използван в средата на август. Това съобщи за БТА д-р Адриана Джамалова от Спасителния център.

Предвидените за освобождаване птици ще преминат през специално обследване и прегледи, а след това ще бъдат обезпаразитени и подготвени за пускането им на свобода.

"Хакът е подготвен и зареден за новите му обитатели. Щъркелите, които освободихме там в средата на август са отлетели и с тях всичко е наред. Както винаги нашият екип проследи целия процес по адаптацията на щъркелите", каза Адриана Джамалова.

Експертът припомни, че през август от Спасителния център организираха редица събития по освобождаване на животни, отгледани или лекувани при тях. Освен 24-те бели щъркела в природата се завърнаха общо 12 керкенези, пет малки таралежа, три горски улулици, два обикновени мишелова, един дългоопашат мишелов и един голям ястреб.

Последната от планираните към момента инициативи на организацията ще се състои на 5 септември от 18:00 ч. на езерото "Загорка" в Стара Загора, където ще бъде новото местообитание на 15 зеленоглави патици, които са излюпени в Спасителния център.