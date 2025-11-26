Спецполицаи от Бургас с антитерористична тренировка в самолети

Специализирано полицейско обучение се проведе в Бургас, където служителите от сектор "Специални тактически действия" отработиха действия в реална среда.

В рамките на тренировките те усъвършенстваха уменията си по специална тактика, полицейска лична защита и тактика на бойната стрелба.

Занятиято се проведе в Авиомузей-Бургас, където полицаите тренираха придвижване, проникване и овладяване на различни типове самолети — сценарий, максимално близък до реални кризисни ситуации.

Подобни учения са част от постоянната подготовка на екипите и целят бърза и адекватна реакция при терористичен акт, задържане на особено опасни престъпници на тежки престъпления и осигуряване на лична охрана на застрашени лица.