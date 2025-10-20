Спират всички лифтове в Лисабон за спешен преглед

Официално разследване поиска всички лифтове в Лисабон да бъдат спрени от експлоатация за спешен преглед след смъртоносната катастрофа през септември, предизвикана от дефектен кабел.

При катастрофата на 3 септември, когато фуникулярът излезе от релсите и се блъсна в сграда, загинаха 16 души.

В предварителния доклад на официалното разследване се казва, че лифтовете в Лисабон не могат да възобновят работата си, докато не гарантират, че разполагат със спирачни системи, способни да обездвижат кабините в случай на скъсване на кабела.