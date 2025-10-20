БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спират всички лифтове в Лисабон за спешен преглед

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

При смъртоносната катастрофа през септември загинаха 16 души

спират всички лифтове лисабон спешен преглед
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Официално разследване поиска всички лифтове в Лисабон да бъдат спрени от експлоатация за спешен преглед след смъртоносната катастрофа през септември, предизвикана от дефектен кабел.

При катастрофата на 3 септември, когато фуникулярът излезе от релсите и се блъсна в сграда, загинаха 16 души.

В предварителния доклад на официалното разследване се казва, че лифтовете в Лисабон не могат да възобновят работата си, докато не гарантират, че разполагат със спирачни системи, способни да обездвижат кабините в случай на скъсване на кабела.

#фуникуляр #инцидент в Лисабон #Лисабон

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
1
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
2
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
3
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Полицейска акция в Община Пловдив
4
Полицейска акция в Община Пловдив
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
5
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
6
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче,...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
24-годишна жена загина при катастрофа
5
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: Европа

МВнР предупреждава: 24-часова стачка блокира жп транспорта в Италия
МВнР предупреждава: 24-часова стачка блокира жп транспорта в Италия
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г. Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
Чете се за: 02:12 мин.
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
Чете се за: 01:30 мин.
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски
Чете се за: 04:35 мин.
Спазва ли се примирието в Газа? Спазва ли се примирието в Газа?
Чете се за: 01:32 мин.
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г. Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ