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Спират за три дни движението по аварийния път Смолян - Пампорово, за да асфалтират

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Спират за три дни движението по аварийния път Смолян - Пампорово, за да асфалтират
Снимка: БНТ
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Движението на всички моторни превозни средства по участък от аварийния път към курорта Пампорово се спира от днес, съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. Забраната ще е в сила до приключване на строителните дейности по участъка - намаляване на наклоните, профилиране и полагане на асфалтова настилка в участъка.

Аварийният път осигурява алтернативен достъп до курорта Пампорово заради свлачището главния път от Смолян към курорта.

На среща в Община Смолян на 19 октомври представители на държавните институции, местната власт и туристическия бизнес обсъдиха възможностите за подобряване на достъпа до Пампорово през зимата. Сред поставените въпроси бяха асфалтирането на най-проблемния участък от аварийния път и въвеждането на еднопосочно движение при необходимост.

Строителните дейности ще бъдат изпълнени от „ИСА 2000“ ЕООД. По време на ремонта фирмата е задължена да осигурява приоритетно и без забавяне преминаването на автомобили със специален режим на движение. Предвижда се полагането на един пласт асфалтова смес (биндер), с което да се подобрят условията за преминаване по трасето.

#спира движението #Смолян Пампорово #авариен път

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