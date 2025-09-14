БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спринтът на 100 м при жените вещае битка до последния сантиметър

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Жулиен Алфред се стреми към втори връх, като ще опита да добави световната титла към триумфа си в Париж от миналото лято.

Жулиен Алфред
Снимка: БТА
Слушай новината

Родната страна на олимпийската шампионка Жулиен Алфред - Сейнт Лусия, е известна с драматичните си два върха – „Питоните“, които доминират над пейзажа на острова. Алфред се стреми към втори свой връх в Токио, като ще опита да добави световната титла към триумфа си в Париж от миналото лято.

В началото на този сезон изглеждаше, че малцина могат да ѝ попречат. Тя не загуби състезание през първите шест месеца на годината, включително две поредни победи на 100 м в Диамантената лига в Осло и Стокхолм. Но след това стана очевидно, че тази година може да предложи повече от парад на победата на Алфред.

Олимпийската бронзова медалистка Мелиса Джеферсън-Уудън също направи ярък старт на сезона и когато медалистките от Париж се срещнаха за първи път на 100 м от Олимпийските игри насам, американската спринтьорка триумфира, побеждавайки на косъм с 10.75, срещу 10.77 на Алфред, в Юджийн при насрещен вятър от -1.5 м/с.

Двете не са се състезавали оттогава, но са на път да се сблъскат с Токио, с титлата в съзнанието си и скоростта в краката си.

Подиумът в Париж даде на Джеферсън-Уудън вкус от световния успех и тя се качи на гребена на вълната, намирайки най-добрата си форма в кариерата си и постигайки водещо в света време от 10.65, за да спечели американските квалификации, което я издигна до номер 5 в световната класация за всички времена и потвърди, че ще бъде най-добрата американска състезателка тази година.

След това тя записа победи в Силезия (10.66) и Брюксел (10.75) през август, за да завърши подготовката си за Токио, в която е непобедена на 100 м.

„Знам, че съм в отлична форма и че всичко е въпрос на това да организирам перфектното състезание в идеалния момент, когато е най-важно, а това е на световното първенство в Токио“, каза Джеферсън-Уудън в Брюксел.„Планът определено е да взема златото. Чувствам, че съм в наистина добра позиция да бъда претендент и вярвам в успеха“, добави американката.

Алфред имаше затруднения в средата на сезона, след като спечели 100 м в Монако и 200 м в Лондон през юли, оттегляйки се от пистата за пет седмици, но тя се завърна за финала на Диамантената лига в Цюрих и спечели убедително 100 м с 10.76 (малко под личния си рекорд от 10.72).

„Чувствам, че искам да добавя още едно злато към колекцията си“, каза Алфред след състезанието. „Когато се сравнявам сега с началото на сезона, съм много по-здрава от преди, а също и психически. На правилното място съм, където искам да бъда“, добави спринтьорката.

Шакари Ричардсън ще защитава световната титла в Токио, но все още не е показала формата, която ѝ спечели титлата в Будапеща през 2023 г. Тази година тя не е постигнала по-малко от 11 секунди и се оттегли преди финала на първенството на САЩ, но ще се състезава в Токио благодарение на уайлдкард, предоставен на защитаващата титлата шампионка.

Новата национална шампионка Тина Клейтън ще води атаката на Ямайка и е единствената друга жена с време в топ 10 тази година (10.81). За съжаление, нейната също толкова бърза близначка Тиа Клейтън (10.82 тази година) няма да се състезава в индивидуалното бягане на 100 м след преждевременна контузия по време на ямайските квалификации. Тя се възстанови и завърши втора (10.84) след Алфред в Цюрих, но трябваше да спечели това състезание, за да си осигури уайлдкард за участие в бягането на 100 м в Токио.

Петкратната световна шампионка на 100 м Шели Ан Фрейзър-Прайс, на 38 години, обаче ще има шанса да се сбогува със световната атлетика, както пожела, като се състезава на 100 м на деветото си световно първенство.

Кайла Уайт, подгласничка на силно оспорваното първенство на САЩ, и Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар, победителка на състезанието Continental Tour Gold в Будапеща, са други спортистки, на които трябва да се обърне сериозно внимание.

#Шели Ан Фрейзър-Прайс #световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Шакари Ричардсън #Мелиса Джеферсън-Уудън #Жулиен Алфред

