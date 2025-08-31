БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

БНТ 3 ще ви направи свидетели на шампионата.

спринтьорката шели фрейзър прайс слага феноменалната кариера световното първенство токио
Слушай новината

Легендата в спринта Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще прекрати състезателната си кариера след световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец.

Трикратната олимпийска и 10-кратна златна медалистка от шампионати на планетата се оттегли от финала на 100 метра на Игрите в Париж 2024 поради контузия.

Фрейзър-Прайс се класира за деветото си световно първенство, като завърши трета на състезанията в Ямайка на 100 метра. Тя каза, че световното първенство, което започва на 13 септември, ще бъде не само сбогуване, а и честване на нейната устойчивост.

"Да застана на тази стартова линия е огромен успех. Наистина нямам търпение да отпразнувам историята, отдадеността и радостта, които този спорт ми даде“, сподели легендата на леката атлетика.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Шели-Ан Фрейзър Прайс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
2
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
3
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
4
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
6
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Лека атлетика

Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх
Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх
Бургас бе домакин на "Маратон за Героите на Украйна" Бургас бе домакин на "Маратон за Героите на Украйна"
Чете се за: 01:50 мин.
Себастиан Коу увери, че всички атлетки ще минат генетични тестове преди световното Себастиан Коу увери, че всички атлетки ще минат генетични тестове преди световното
Чете се за: 02:32 мин.
Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига
Чете се за: 05:00 мин.
Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих
Чете се за: 02:52 мин.
Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ