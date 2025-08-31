Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио

Легендата в спринта Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще прекрати състезателната си кариера след световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец.

Трикратната олимпийска и 10-кратна златна медалистка от шампионати на планетата се оттегли от финала на 100 метра на Игрите в Париж 2024 поради контузия.

Фрейзър-Прайс се класира за деветото си световно първенство, като завърши трета на състезанията в Ямайка на 100 метра. Тя каза, че световното първенство, което започва на 13 септември, ще бъде не само сбогуване, а и честване на нейната устойчивост.