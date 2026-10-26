Спряха от продажба над 8000 литра некачествено гориво

Повече от 8000 литра некачествено гориво е спряно от разпространение при съвместни контролни проверки на институциите, осъществени под прякото ръководство на Междуведомствения координационен център на ГДБОП, съобщиха от МВР.

Акцията е осъществена в периода 5 - 7 октомври 2026 г. на 16 бензиностанции в София и областите Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник.

Установени са повече от 20 различни нарушения на данъчното законодателство, Закона за измерванията и Закона за чистотата на атмосферния въздух, на правилата и нормите за пожарна безопасност и др.

Поради съмнения за неправомерно въздействие върху измервателните уреди на един от обектите, е поискано съдействие от Българския институт по метрология за повторно калибриране и сертифициране на колонките за зареждане на горива.

Съставени са повече от 20 акта, 7 протокола и 3 писмени разпореждания.

В 5 от проверените обекти от Агенцията по метрология е установено, че се разпространяват 8198 литра автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели с несъответстващо на нормативните изисквания качество.

От разпространение са спрени 4627 литра несъответстващо гориво за дизелови двигатели, а до този момент от пазара са изтеглени 3571 литра автомобилен бензин. Образувани са административно-наказателни производства и предстои налагане на имуществени санкции на разпространителите