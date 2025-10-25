БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Сръбски студенти тръгнаха пеша към Нови Сад заради годишнината от трагедията на жп гарата

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:25 мин.
По света
сръбски студенти тръгнаха пеша чачак сад заради годишнината трагедията гарата
Около 250 студенти от Факултета по технически науки в Чачак, Централна Сърбия, тръгнаха пеша към Нови Сад, за да се присъединят към възпоменателна служба по повод годишнината от трагедията на жп гарата, при която загинаха 16 души, предаде белградската агенция Бета.

Студентите казаха пред агенцията, че във Валево, където ще преспят на третия ден от пешеходния си поход, към тях ще се присъединят още 200 студенти, а по-късно и още 200 студенти от други градове.

Снимки: БГНЕС, архив

Преди да тръгнат към Нови Сад студентите от Чачак връчиха купа на паратриатлониста Лазар Филипович, който ги подкрепя от началото на протестите и се включваше в пешеходните походи на студентите.

"Той беше с нас в най-трудните моменти на походите, когато всеки километър до финала ни се струваше тежък и неговата подкрепа означаваше най-много", каза студентът от техническия факултет, който връчи купата.

Филипович, който преди седмица получи бронзов медал на Световното първенство по паратриатлон във Уулонгонг, Австралия, благодари на студентите.

Очаква се походът на студентите до Нови Сад да продължи седем дни и да извървят около 238 километра.

На 1 ноември, когато се навършва една година от трагедията в Нови Сад, се очаква да бъде проведена възпоменателна служба за жертвите на срутването на козирката на жп гарата, което отне живота на 16 души.

В началото на годината студенти от всички краища на Сърбия извървяха пеша разстоянието до Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Белград в знак на солидарност със семействата на 16-те жертви и издигнаха антикорупционни искания срещу управляващите.

