Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)

ГДБОП и Националната полиция разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа. Шестима са задържани при акция в градовете София, Пловдив, Пазарджик и Монтана на 22 октомври.

Арестуваните са трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик, съобщават от МВР. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

По време на разследването са претърсени три имота и един автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и други вещи, свързани с престъпна дейност. Разпитани са 11 свидетели. Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура. Работата по случая продължава.

Граничните полицаи от Дирекция "Противодействие на незаконната миграция" са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г., казаха още от МВР. "Две поредни години имаме по 70% намаление на мигрантския натиск", каза на Международната конференция "България в Шенген" главен комисар Антон Златанов, директор на ГДГП.

