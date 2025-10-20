Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Избягал затворник уби двама души и рани други седем, сред които и двама полицейски служители, преди да загине в престрелка с полицията в западния турски град Едремит, окръг Балъкесир, съобщават в. "Милиет" и сайтът „Тюркийе тудей“.

По информация на турските власти осъденият за убийство Мустафа Емлик е избягал от затвора в Едремит късно вечерта на 18 октомври. След бягството си Емлик откраднал автомобила на случаен гражданин, когото прострелял смъртоносно, и потеглил из улиците на града, като започнал да стреля по минувачи и други шофьори, убивайки още един гражданин и ранявайки други седем, сред които и двама полицейски служители.

Екипи на полицията започнали преследване с избягалия затворник, след като получили сигнал за откраднатия автомобил, като при намесата им се стигнало до престрелка, при която Емлик бил прострелян смъртоносно.

По информация на валията на Балъкесир Исмаил Устаоглу ранените граждани са откарани в болница, като няма опасност за живота на нито един от тях.

Турската прокуратура е започнала разследване по случая, като по него са назначени двама прокурори, отбелязват още медиите.