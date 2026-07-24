Сръбския парламент ще разгледа вот на недоверие към правителството в понеделник

Сръбския парламент ще разгледа вот на недоверие към правителството на Джуро Мацет в понеделник, 27 юли. Новината съобщи председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич, предава регионалната независима телевизия N1.

Извънредното заседание е насрочено по искане на 109 депутати, между които и от управляващата "Прогресивна партия". Опозицията още през февруари поиска Скупщината да обсъди вот на недоверие към кабинета. Тогава то беше внесено от 62-ма опозиционни депутати, заради отнемането на статута на защитен културен обект на комплекса на Генералния щаб и наказателното производство срещу министъра на културата Никола Селакович.

Заседание беше насрочено за 15 април, но не се състоя поради липса на кворум, след като депутатите от управляващата партия напуснаха Скупщината.

Преди дни президентът Александър Вучич съобщи, че парламентарни избори в западната ни съседка може да бъдат произведени в рамките на следващите 80 до 120 дни. Той съобщи, че има намерение да участва в предизборната кампания не като президент, а като обикновен гражданин.

Вучич за пореден път отново разкритикува студентското движение, което се очаква да участва в следващите избори, като определи кандидатите му като некомпетентни.

Миналата седмица сръбският президент заяви, че предстоящите президентски и парламентарни избори ще са на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи.