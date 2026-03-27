БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Средно училище „Христо Ботев“ в град Айтос се включи в проекта „С волейбол на училище“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази
Средно училище „Христо Ботев" в град Айтос се включи в проекта „С волейбол на училище"
Слушай новината

СУ „Христо Ботев“ в гр. Айтос стана първото училище, което се присъедини към инициативата на Българската федерация по волейбол „С волейбол на училище“ през 2026 година. Проектът има за цел да популяризира спорта сред подрастващите и да съчетае активния начин на живот с образователния процес.

На събитието присъстваха отговорникът за детско-юношеския волейбол към БФВ Давид Давидов, административният директор на федерацията Станислав Николов, както и координаторът на националните отбори Николай Иванов. Домакин бе директорът на училището г-жа Елена Петкова, заедно с президента на ВК „Айтос“ Мариян Маринов. Специален гост на инициативата беше старши треньорът на ВК „Нефтохимик 2010“ Иван Станев.

Инициативата предизвика сериозен интерес сред учениците, които имаха възможност да се запознаят отблизо с основите на волейбола и да се срещнат с доказани специалисти от българския спорт.

„За нас е изключително важно да бъдем близо до децата и да им покажем, че спортът и образованието трябва да вървят ръка за ръка. Волейболът не е само игра - той изгражда дисциплина, отговорност и умения за работа в екип“, подчерта Николай Иванов по време на събитието.


В рамките на визитата в Айтос се проведе и среща между представителите на Българската федерация по волейбол и кмета на Община Айтос Васил Едрев. Той заяви пълната си подкрепа за развитието на волейбола в града, като подчерта, че Общината ще съдейства активно за осигуряване на необходимите условия за тренировъчния процес, включително предоставяне на часове в новата спортна зала на Айтос.

Като бивш спортист, Васил Едрев акцентира върху значението на спорта за подрастващите и ролята му в изграждането на ценности и здравословен начин на живот. Той бе категоричен, че развитието на спорта е сред основните приоритети в работата на местната власт и важен фактор за бъдещето на младите хора в града

СУ „Христо Ботев“ има дългогодишна история и утвърдени традиции в образованието. Училището води началото си от 1876 година, а през 1926 г. приема името на великия български революционер Христо Ботев. През годините то е възпитало множество поколения ученици от Айтос, като остава важен център на просвета и развитие в региона.

Проектът „С волейбол на училище“ поставя акцент върху цялостното развитие на децата - както физическо, така и личностно. Чрез спорта младите хора изграждат ценни качества като постоянство, уважение и умението да приемат както победите, така и загубите.

„Волейболът дава на децата много повече от спортни умения - той ги учи на характер, дисциплина и принадлежност. Убедени сме, че чрез подобни инициативи ще помогнем на младите хора да израснат като по-уверени и отговорни личности“, заяви Давид Давидов.

С включването на СУ „Христо Ботев“ - Айтос, проектът „С волейбол на училище“ прави още една важна крачка към разширяването си в страната, като дава възможност на все повече деца да се докоснат до магията на волейбола, подчертават от БФ волейбол в публикация на официалния си сайт.

#БФ Волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ