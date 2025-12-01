Средствата за здраве: И частните болници искат от парите за заплати за младите лекари

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
лекар - прегледи
Снимка: илюстративна
Недоволство срещу решението на управляващите само държавните и общинските болници да получат пари за увеличение на заплатите на лекарите и специалистите по здравни грижи. За целта в бюджета на здравната каса са осигурени 230 милиона евро. От Българската болнична асоциация и сдружението на частните болници настояват властта да преразгледа това решение. Според тях то нарушава принципите на колективно договаряне. И е дискриминационно, защото независимо от собствеността всички болници трябва да осигурят еднакви стартови възнаграждения за медицинския персонал.

Красимир Грудев, председател на Националното сдружение на частните болници: "Ние определяме сега едни точни фиксирани суми, които залягат в Закона за лечебните заведения. Ами какво ще правим догодина, когато инфлацията ни удари още по-тежко? Отново ли ще правим поправки в Закона? Ами те нашите закони са се превърнали на американско одеяло. Настояваме да се намери устойчиво дълготрайно решение."

Свилена Димитрова, Българска болнична асоциация: "Трансфери от централния бюджет да се насочат за осигуряване на стипендии за новозавършилите лекари, които започват специализация. И за финансово подпомагане на новозавършили специалисти по здравни грижи."

#парите за здраве #млади лекари #частни болници

