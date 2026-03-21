Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
Станислав Генчев: Срещу 14-16 противници е доста трудно

Спорт
Старши треньорът на Локомотив София не остана доволен от съдийството в мача с ЦСКА 1948.

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев се изказа срещу съдийството в двубоя срещу ЦСКА 1948 от 27-ия кръг в Първа лига. „Железничарите“ отстъпиха с 2:3 и заемат 10-то място във временното класиране.

„Първият им гол не искам да го коментирам. Да се свири такава дузпа, това влияе лошо на нашия отбор. Взехме инициативата, след като изоставаме в резултата, но допуснахме лек трети гол. Трябваше да има поне 6-7 минути продължение в края след лежането по терена и направените пет смени. Поздравявам момчетата, че искаха победата в този мач, но срещу 14-16 противници е доста трудно. Не е лесно да се върнем след 0:2 срещу толкова класен съперник“, каза Генчев след двубоя.

„Футболистите показаха желание да обърнат мача. Демонстрирахме сериозно старание и може би не трябваше да губим. Доволен съм, че създаваме положения и се надиграваме със силните отбори, но допускаме елементарни голове и това ни струва скъпо“, завърши Генчев.

В следващия кръг Локо София гостува в Пловдив на Локомотив.

