ЦСКА 1948 пречупи Локомотив София в драма с пет гола

ЦСКА 1948 стигна до трудна победа с 3:2 над Локомотив София в мач от 27-ия кръг на Първа лига и запази мястото си в челото на класирането.

Домакините поведоха още в началото, след като Мамаду Диало реализира дузпа в 8-ата минута, отсъдена за игра с ръка в наказателното поле. Малко по-късно Драган Гривич удвои аванса, отбелязвайки първия си гол с екипа на „червените“.

Локомотив обаче реагира бързо и върна интригата още преди почивката. Анте Аралица намали в 30-ата минута, а в добавеното време на първата част Ерол Дост изравни с точен удар от границата на наказателното поле.

След почивката ЦСКА 1948 отново пое инициативата и стигна до победното попадение в 62-ата минута. Гривич се отчете и с асистенция, а Борислав Цонев реализира с глава за 3:2.

До края гостите потърсиха ново изравняване, но пропуски и стабилна намеса на вратаря Петър Маринов запазиха аванса на домакините.

С успеха тимът на Александър Александров е трети в класирането и продължава да преследва лидерите, докато Локомотив София е десети с 34 точки.