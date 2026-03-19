С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
ЗАПАЗЕНИ

Стара Загора дава старт на маратонската верига на 29 март с нова дистанция на 5 км

Над 1400 се очакват на старт в 11-ото издание на емблематичното за града бягане, което отново ще определи държавните шампиони на полумаратон.

Стара Загора маратон
С нова дистанция на 5 км. ще посрещне хилядите участници Маратон Стара Загора тази пролет. 11-ото издание на популярната надпревара е следващата неделя, на 29 март със старт точно в 9.00 ч. от централния площад пред Общината, където е и финалната зона.

Състезанието отново ще бъде с участието на елитни атлети от водещите световни школи, като ще определи и държавните шампиони по полумаратон. Това допълнително засилва интригата и класата на събитието, тъй като най-добрите български бегачи също ще са в града на липите. Над 1400 се очакват на старт в 11-ото издание на емблематичното за града бягане, до този момент заявки са подали атлети от България, Алжир, Гърция, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кения, Мароко, Румъния, Русия, Северна Македония, Турция, Франция, Украйна, Япония.

И тази година надпреварата в Стара Загора ще даде началото на веригата от маратони в България, която включва още състезанията във Варна, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот“. Наред с това, Маратон Стара Загора за пореден път ще излъчи националните шампиони по полумаратон, което със сигурност ще привлече на старт най-добрите ни състезатели на дълги разстояния. Имената на участниците ще станат известни следващата седмица, когато БФЛА ще публикува пълния списък на заявките.

Иначе всички любители на бягането все още могат да се възползват от онлайн регистрацията за Маратон Стара Загора, която ще е отворена до 26 март, четвъртък в сайта на маратона, където ще намерите още полезна информация: https://www.marathonstarazagora.com/registratiophp.

Участниците ще могат да избират вече между четири дистанции – класическата от 42,195 км, полумаратон 21.1 км, 10.55 км и 5 км, което дава възможност всички любители на бяганията да се включат в надпреварата. След старта пред Общината, маршрутът продължава по бул. “Цар Симеон Велики“, после състезателите преминават по бул. „Никола Петков“. В района на магазин „Метро“ правят обратен завой и по същото трасе се насочват към финала пред Община Стара Загора. Дължината на една обиколка е 10.55 км, като участниците в маратона пробягват 4 обиколки, в полумаратона 2 обиколки, а в дистанцията 10.55 км 1 обиколка.

Записалите се на 5 км също стартират пред Община Стара Загора продължават по бул. “Цар Симеон Велики“, след което правят ляв завой по бул. Крайречен, а в края на булеварда обратен завой и по същия маршрут се насочват към Община Стара Загора.

В програмата за трета поредна година е и Градският крос, този път на 1.2 км, който е най-популярен и чакан от младите. Това не е състезание за професионалисти, а празник на движението, твърдят организаторите. Съкратената дистанция е идеална за семейства с деца, начинаещи бегачи и всички, които желаят да се забавляват. Стартът е в 10.20 ч., като маршрутът е съкратен в сравнение с предишни години.

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
Още от: Лека атлетика

Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да скочи над 8.50 м
Божидар Саръбоюков: Подготовката протече отлично, готов съм Божидар Саръбоюков: Подготовката протече отлично, готов съм
Въвеждат нова дисциплина на Софийския маратон Въвеждат нова дисциплина на Софийския маратон
Георги Павлов: Самото участие на световното първенство в зала е голям успех за нашите атлети Георги Павлов: Самото участие на световното първенство в зала е голям успех за нашите атлети
Станислав Станков: За мен е успех, че се класирах за световното първенство Станислав Станков: За мен е успех, че се класирах за световното първенство
България ще има и пети атлет на световното първенство в зала България ще има и пети атлет на световното първенство в зала
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представя мерки за ускорено развитие на страната
Служебният премиер Андрей Гюров призова гражданите да гласуват Служебният премиер Андрей Гюров призова гражданите да гласуват
ЦИК: Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, срокът е до 24 март ЦИК: Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, срокът е до 24 март
Екшън пред Спешното отделение: Мъж е задържан за нападение над лекар в Кюстендил Екшън пред Спешното отделение: Мъж е задържан за нападение над лекар в Кюстендил
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи до над 110...
Рюте: Алиансът е готов да защитава Румъния при заплаха от Иран,...
Омбудсманът организира национална среща заради високите сметки за ток
Дърво падна на пешеходна пътека на оживен булевард в Пловдив (СНИМКИ)
