Стеф Къри пропуска Мача на звездите заради контузия

Остин Рийвс от Лос Анджелис Лейкърс е смятан за основен фаворит да замести Къри.

Стеф Къри
Снимка: БТА
Слушай новината

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация Стеф Къри няма да участва в ежегодния Мач на звездите в неделя заради контузия в дясното коляно.

37-годишният гард ще пропусне и двубоите срещу Мемфис Гризлис и Сан Антонио Спърс през седмицата.

Решението е взето с цел той да бъде напълно готов за игра на 19 февруари срещу Бостън Селтикс, когато се подновява редовният сезон.

Къри беше обявен за участник в Мача на звездите за 12-ти път в кариерата си, след като имаше пореден силен сезон за Уориърс.

Американецът е вторият играч, който отпада поради контузия след Шай Гилджъс-Алекзандър.

Остин Рийвс от Лос Анджелис Лейкърс е смятан за основен фаворит да замести Къри в Мача на звездите.

Рийвс се завърна наскоро за Лейкърс, след като пропусна цели 19 мача поради разтежение на прасеца. В първите си три изяви гардът има средно по 22.0 точки с 55.6% успеваемост при стрелба, 5.0 борби, 3.7 асистенции, 1.3 откраднати топки и 2.0 тройки само за 23.3 минути игра от пейката.

