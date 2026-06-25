БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 00:15 мин.
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в...
Чете се за: 00:57 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:25 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефан де Фрай напуска Интер след 8 години в клуба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Защитникът е пред трансфер в Панатинайкос.

Стефан Де Фрай
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Защитникът Стефан де Фрай е пред трансфер в Панатинайкос.

34-годишният футболист напуска Интер със свободен трансфер след осемгодишен престои в италианския отбор, като в момента се водят напреднали преговори за финализиране на оставащите подробности около преминаването му в гранда от Атина.

Бившият бранител на Фейенорд е готов да се впусне в ново предизвикателство, след като натрупа над 300 мача в Серия А по време на периодите си в Лацио и Интер.

Въпреки че сделката все още не е официално осъществена, очакванията са, че документите ще бъдат подписани скоро.

Пристигането на ветерана се разглежда като голямо изявление за намеренията на Панатинайкос, който завърши на четвърто място в гръцката Суперлига през миналия сезон, изоставайки на 20 точки от шампиона АЕК Атина.

#Стефан Де Фрай #Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
3
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
5
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
6
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...

Още от: Европейски футбол

Как и защо едно бистро в Копенхаген отдаде почит на звездата на френския отбор Майкъл Олисе
Как и защо едно бистро в Копенхаген отдаде почит на звездата на френския отбор Майкъл Олисе
Аталанта преподава на пазара - осъществи изходящи трансфери за 100 млн. преди да е отворил прозорецът Аталанта преподава на пазара - осъществи изходящи трансфери за 100 млн. преди да е отворил прозорецът
Чете се за: 02:17 мин.
ПСЖ е отборът с най-много различни голмайстори на Мондиал 2026 ПСЖ е отборът с най-много различни голмайстори на Мондиал 2026
Чете се за: 01:25 мин.
Майкъл Оуен се изказа ласково по адрес на Кристиано Роналдо Майкъл Оуен се изказа ласково по адрес на Кристиано Роналдо
Чете се за: 01:05 мин.
Представиха специална колекция фланелки за кучета на Мондиал 2026 Представиха специална колекция фланелки за кучета на Мондиал 2026
Чете се за: 01:15 мин.
Начален удар - 25.06.2026 г. Начален удар - 25.06.2026 г.
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО)
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия" Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион "Славия" в памет на загиналите деца на АМ "Тракия" (СНИМКИ) "Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион "Славия" в памет на загиналите деца на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Най-малко 164 са загинали при трусовете във Венецуела Най-малко 164 са загинали при трусовете във Венецуела
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
DARA ще разказва историята на България пред света
Чете се за: 02:12 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ