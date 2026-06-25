Стефан де Фрай напуска Интер след 8 години в клуба

Защитникът Стефан де Фрай е пред трансфер в Панатинайкос.

34-годишният футболист напуска Интер със свободен трансфер след осемгодишен престои в италианския отбор, като в момента се водят напреднали преговори за финализиране на оставащите подробности около преминаването му в гранда от Атина.

Бившият бранител на Фейенорд е готов да се впусне в ново предизвикателство, след като натрупа над 300 мача в Серия А по време на периодите си в Лацио и Интер.

Въпреки че сделката все още не е официално осъществена, очакванията са, че документите ще бъдат подписани скоро.

Пристигането на ветерана се разглежда като голямо изявление за намеренията на Панатинайкос, който завърши на четвърто място в гръцката Суперлига през миналия сезон, изоставайки на 20 точки от шампиона АЕК Атина.