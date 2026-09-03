Стефан Ел Шаарауи се завърна в Дженоа

Стефан Ел Шаарауи се завърна в клуба, в който направи първите си стъпки във футбола. 33-годишният нападател се присъедини към Дженоа със свободен трансфер, съобщиха официално от италианския клуб.

Ел Шаарауи е подписал договор за един сезон, като в споразумението е включена опция за удължаването му с още една година.

За италианеца това е завръщане на добре познато място. Той е продукт на академията на Дженоа, където започва професионалния си път, преди впоследствие да изгради сериозна кариера в Италия и чужбина.

През миналия сезон Ел Шаарауи защитаваше цветовете на Рома. Нападателят записа 26 мача във всички турнири, в които отбеляза един гол и направи три асистенции.

В богатата си кариера италианецът е играл още за Милан, Монако, Шанхай Шенхуа и Падуа, а сега отново ще облече екипа на Дженоа.

Според Transfermarkt настоящата пазарна стойност на Ел Шаарауи е около 2,4 милиона евро.

Нападателят има опит и с националния отбор на Италия, за който е записал 32 срещи и седем попадения.

С привличането му Дженоа добавя към състава си опитен офанзивен футболист, който познава отлично италианския футбол и се завръща в клуба, от чиято академия започва кариерата му.