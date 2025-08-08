БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в скока на дължина в Тампере

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
15-годишният българин дебютира във финал на европейско първенство с опит от 7.06 метра.

Стилиян Орлинов
Снимка: Списание “Атлетика”
Слушай новината

Стилиян Орлинов завърши на 12-о място в на скока на дължина от европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия).

15-годишният българин дебютира във финал на такова естество и постигна опит от 7.06 метра в последния си скок.

Европейски шампион стана Петър Мейндълшмид с ново лично постижение от 7.89 м. Почетната стълбичка допълниха Даниеле Инцоли (Италия), който спечели среброто, със 7.69 и Лука Бошкович (Сърбия) с идентичен скок.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!

