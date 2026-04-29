Стилиян Петров с изненада за феновете преди "Мача на надеждата“

Шестима привърженици ще получат уникален достъп зад кулисите на благотворителното събитие в Бургас

Рекордьорът по мачове за българския национален отбор Стилиян Петров ще зарадва част от феновете с уникално преживяване около предстоящия "Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни на стадион "Лазур“ в Бургас.

От Фондация "Стилиян Петров“ обявиха специална игра за всички закупили билети за благотворителното събитие. Шестима късметлии ще бъдат изтеглени на 11 май и ще получат възможността да надникнат зад кулисите на звездния двубой.

Победителите ще имат достъп до съблекалните на двата отбора непосредствено преди началото на срещата, ще се срещнат лично с български и световни футболни легенди и ще проследят отблизо последните моменти от подготовката преди мача.

Благотворителната инициатива ще събере на едно място редица популярни личности от спорта, обществения живот и сцената, обединени от каузата да помогнат на нуждаещи се. Сред целите на събитието са подпомагането на Комплексния онкологичен център в Бургас, както и оказване на финансова и морална подкрепа на Любослав Пенев и Петър Хубчев в борбата им с тежко заболяване.

Средствата ще бъдат насочени и към директна помощ за хора, които се лекуват от онкологични заболявания.

Билетите за „Мача на надеждата“ вече са в продажба в търговската мрежа и онлайн, като интересът към събитието продължава да нараства с наближаването на датата.

