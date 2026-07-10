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Стилияна Николова заема 9-о място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано

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Спорт
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Ева Брезалиева е 11-а след първите два потока.

Стилияна Николова
Снимка: Startphoto.bg
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Стилияна Николова заема девето място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-а след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия).

Николова започна силно участието си със съчетанието с топка, но на обръч допусна груби грешки. Възпитаничката на Валентина Иванова събра актив от 53.900 точки - 25.400 на обръч и 28.500 на топка. На топка тя е с първи по сила резултат до момента - 28.500 точки (трудност 12.500, артистичност 8.050, изпълнение 7.950). На обръч тя заема временното 21-о място с 25.400 (12.700, 6.600, 6.700, наказание 0.600).

Ева Брезалиева е с актив от 53.150 точки (27.050 на обръч и 26.100 на топка, което ѝ отрежда 11-а позиция в многобоя до момента. На отделните уреди тя е временно 10-а на обръч с 27.050 (11.800, 7.500, 7.750) и 14-а на топка с 26.100 (11.500, 7.550, 7.050).

Лидер във временното класиране е представителката на домакините София Рафаели с 56.000 точки (28.150 на обръч и 27.850 на топка). Втора е Алина Харнаско (Беларус) с 55.850 точки (29.050 и 26.800). Трета е втората италианка Тара Драгаш с 55.750 точки (27.600 и 28.150).

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Христиана Тодорова, която днес е част от панела за артистичност на съчетанията с топка.

Предстоят изпълненията на състезателките от потоци C и D. Утре квалификациите продължават със съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди.

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#Стилияна Николова

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