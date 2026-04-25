Столицата на Мали под прицела на най-голямата джихадистка атака на бунтовнически групировки

Експлозии и престрелки отекнаха в столицата на Мали вследствие на най-голямата координирана джихадистка атака на въоръжени бунтовнически групировки.

Армията заяви, че боевете продължават и защитните сили са мобилизирани за отблъскване на нападателя. Очевидци са чули експлозии близо до Кати, малък град до столицата Бамако с голяма военна база. Въоръжените сили са блокирали редица пътища. Съобщава се и за атаки в Гао и Кидал на север, както и в Севаре в централната част на страната.

Мали от години се бори с джихадистки групировки. Част от тях са свързани с терористичната организация "Ал Кайда" и "Ислямска Държава", както и с множество сепаратистки движения на север, които искат да се създаде нова държава на номадския берберски народ туареги.