Столична община започна вторите планови обработки срещу комари и кърлежи в кварталите

Предстои да бъде обявен и графикът за общинските паркове и градини

Столична община стартира тази седмица втората планова вълна от обработки срещу комари и кърлежи за годината. Дейностите са част от утвърдения годишен график за дезинсекция и ще се провеждат в обществени тревни площи, междублокови пространства и по протежението на улици и булеварди в целия град.

Предстои да бъде обявен и графикът за повторната обработка на общинските паркове и градини, който ще стартира веднага след приключване на работата в кварталите.

Обработките се извършват при благоприятни метеорологични условия, като за кърлежите е важно тревните площи да са ниско окосени за максимална ефективност. Дейностите се провеждат по различно време, за да се гарантира максимална ефективност и минимално въздействие върху гражданите.

Обработките срещу кърлежи се правят рано сутрин, до 10:00 часа, докато тези срещу комарите се извършват късно вечер, след 20:00 часа.

Тази втора планова обработка е част от цялостната програма за борба с вредителите на Столична община за 2025 г., която включва:

Трикратна обработка срещу комари: една срещу ларви (ларвицидна), проведена през март и април, и две срещу възрастни комари (имагоцидни) – една през юни-юли и настоящата през август-септември.

Двукратна обработка срещу кърлежи: една, която вече беше извършена през април-май, и втора, която започва днес и ще продължи през септември.

Еднократна обработка срещу бълхи: предстои през юни-юли.

Двукратна обработка срещу гризачи: една проведена през март-април и втора, която предстои през септември-октомври.

Терените, подлежащи на третиране, са предварително обозначени от изпълнителите със специални табели, съдържащи информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период, както и името на фирмата изпълнител и телефон за контакт.

КОМАРИ - ВТОРА ПЛАНОВА ОБРАБОТКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КЪРЛЕЖИ - ВТОРА ПЛАНОВА ОБРАБОТКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

При получени сигнали от граждани за наличие на кърлежи, гризачи или бълхи на общински терени, районните администрации ще маркират рисковите места и ще възлагат допълнителни обработки на изпълнителя. Качеството на извършените дейности се контролира от експерти на Столичната регионална здравна инспекция (РЗИ).

