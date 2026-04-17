Столичната община пусна онлайн портал за изборите на 19 април

Къде и как да гласувате: онлайн чрез портала на Столичната община всичко на едно място. Достъпът до приложението е активен и през мобилни устройства.

Пълна информация за избирателните секции и възможностите за гласуване е достъпна на информационния портал на Столичната община за изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

Информационният портал на Столичната община за изборите, събира нужната информация за гражданите на едно място и гарантира по-висока публичност и информираност, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, където е организирана информацията за номерата на секциите, тяхното местонахождение, начина на гласуване – машинно и/или с хартиени бюлетини. Чрез портала гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на секцията, в която гласуват. Всички справки се правят въз основа на избирателните списъци.

Общо 1598 са секциите на територията на Столична община, в които гражданите ще могат да упражнят правото си на глас. От тях секциите подадени от районните администрации, които са за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са 189. Столична община, осигурява възможност за специализиран транспорт за избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването. Заявки се приемат от отдел „Транспортно обслужване“ на телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 7.00 часа до 20.30 часа на 18.04.2026 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 19.04.2026 г.

За улеснение на гласуването на избиратели в неравностойно положение Столичната община, също така, организира 14 подвижни избирателни секции. Пилотно ще бъдат осигурени тактилни шаблони за гласуване с хартиени бюлетини за гражданите с увредено зрение. Със свое решение ЦИК е предвидила общо 240 броя за Столична община, които ще бъдат доставени в събота.

С тази инициатива се цели осигуряване на равни възможности на хората с увреждания да упражнят правото си на глас в неделя, 19 април 2026 г.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес могат да се подават в МВР до 19 април 2026 г. на денонощна телефонна линия 02/90 112 98 и на електронен адрес izbori@mvr.bg.