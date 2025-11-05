БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столичният район "Подуяне" остава без сметопочистване от 1 декември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Това съобщи кметът на района Кристиян Христов във Фейсбук

столичният район подуяне остава без сметопочистване декември
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Заради подадени жалби по обществената поръчка за почистването, столичният район "Подуяне" остава без изпълнител от 1 декември, съобщи кметът на района Кристиян Христов в профила си във Фейсбук.

"За съжаление, очаквам сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици – както по отношение на сметоизвозването, така и на снегопочистването. Това не е новина, която исках да съобщя, но е важно да бъдем откровени и подготвени."

"През последните седмици в района работим интензивно по план, който да облекчи ситуацията. Ще ви информирам подробно за него в следващите дни. Заедно с общинските съветници от "Спаси София" вече внесохме доклад за закупуването на 10 камиончета (от които 2 за район "Подуяне"), както и подготвяме доклад за разкриване на 8 нови щатни бройки за звено по почистване в района. Това няма да реши напълно кризата, но е необходима стъпка за минимизиране на щетите."

"В такъв момент е важно да бъдем солидарни и отговорни. Аз ще бъда максимално честен с вас и няма да крия истината. Ще бъда постоянно на терен и няма да пестя усилия. Разчитам на съдействието на всеки жител на района, както и на подкрепата на кмета Терзиев, неговата администрация и Общинския съвет. Вярвам, че с общи усилия ще преминем през този труден период", пише кметът.

#район "Подуяне" #сметопочистване

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
3
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния...
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден"
4
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
5
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
6
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Регионални

"Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета
"Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев "Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
Чете се за: 02:20 мин.
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО) Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
Чете се за: 02:10 мин.
Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия" Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия"
Чете се за: 00:57 мин.
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ