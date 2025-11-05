Столичният район "Подуяне" остава без сметопочистване от 1 декември

Заради подадени жалби по обществената поръчка за почистването, столичният район "Подуяне" остава без изпълнител от 1 декември, съобщи кметът на района Кристиян Христов в профила си във Фейсбук.

"За съжаление, очаквам сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици – както по отношение на сметоизвозването, така и на снегопочистването. Това не е новина, която исках да съобщя, но е важно да бъдем откровени и подготвени."

"През последните седмици в района работим интензивно по план, който да облекчи ситуацията. Ще ви информирам подробно за него в следващите дни. Заедно с общинските съветници от "Спаси София" вече внесохме доклад за закупуването на 10 камиончета (от които 2 за район "Подуяне"), както и подготвяме доклад за разкриване на 8 нови щатни бройки за звено по почистване в района. Това няма да реши напълно кризата, но е необходима стъпка за минимизиране на щетите."

"В такъв момент е важно да бъдем солидарни и отговорни. Аз ще бъда максимално честен с вас и няма да крия истината. Ще бъда постоянно на терен и няма да пестя усилия. Разчитам на съдействието на всеки жител на района, както и на подкрепата на кмета Терзиев, неговата администрация и Общинския съвет. Вярвам, че с общи усилия ще преминем през този труден период", пише кметът.