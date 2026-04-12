Стотици българи в Истанбул присъстваха на богослужение в Желязната църква "Свети Стефан"

По традиция в Желязната църква "Свети Стефан“" в Истанбул днес беше отслужено богослужение за Второто Възкресение Христово. Храмът се изпълни с вярващи – цариградски българи, гости от България и чуждестранни туристи. По данни на църковното настоятелство около 2000 души са посетили църквата, като в града са пристигнали и десетки туристически групи от страната.

Службата беше водена от архимандрит Харалампий Ничев, а по традиция евангелските текстове бяха прочетени на различни езици, включително и на турски, като символ, че вестта за Възкресението достига до всички народи. Празничната атмосфера беше допълнена от църковния хор на българската общност.

Много от посетителите споделиха, че преживяването е силно емоционално и незабравимо, а празникът – повод за вяра, надежда и духовно единение далеч от родината.