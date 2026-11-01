Стотици хиляди са без ток: Русия е атакувала енергийна инфраструктура в 4 украински региона

Русия е атакувала енергийна инфраструктура в 4 украински региона, стотици хиляди са без ток. Това съобщи украинският президент Волoдимир Зеленски.

Украйна обяви, че е поразила една от най-големите руски рафинерии в района на Нижний Новгород, което на около 400 км от Москва.

Руският президент Владимир Путин никога не се е отказвал от преговори и ще вдигне телефона, ако му позвъни Володимир Зеленски. Това каза помощникът на руският държавен глава Юрий Ушаков.

Ако Зеленски иска да поговори с Путин, може да дойде в Москва, добави още Ушаков. В разговора между президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия - Йонас Стьоре, и Путин, те са му съобщили за желанието на Зеленски за разговор. Украинският президент винаги е подчертавал готовността си за диалог, но многократно е ставало ясно, че Москва не е вариант за място за разговор с руския му колега.

Според Ушаков, следващият кръг преговори за мир трябва да се проведе във формат САЩ-Украйна-Русия.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че разговор с Европа е невъзможен, защото на Стария континент искат "стратегическото поражение на Русия".