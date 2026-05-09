Стотици колоездачи тръгнаха по трасето на Джиро д'Италия в Бургас

Бургас даде старт на едно от най-емоционалните събития около Джиро д'Италия – масово градско велошествие под мотото “Карай като шампионите”. Участниците преминават по първите километри от официалното трасе на състезанието, като ще имат възможност да изживеят атмосферата на престижната колоездачна надпревара.

Минути преди 12.00 часа беше даден стартът на втория етап на Джиро д'Италия от пл.”Тройката” в сърцето на града, а състезателите потеглиха към Велико Търново. Почти веднага след тях по трасето тръгнаха и стотици любители на колоезденето, които днес имат възможност да усетят атмосферата на едно от най-престижните състезания в света.

Велошествието започна от официалната стартова арка на площад „Тройката“ и ще завърши пред Морското казино с обща снимка.

Участниците преминават по първите 6 километра от официалния маршрут на Джирото в Бургас – трасето, по което само минути по-рано преминаха световните колоездачни звезди.

Инициативата няма състезателен характер, а събира деца, семейства и любители на спорта в истински празник на колоезденето. Атмосферата е изключително емоционална, защото навсякъде се виждат велосипеди, розови фланелки и хора, дошли да станат част от магията на Джиро д'Италия.

И макар професионалните състезатели вече да са по пътя към Велико Търново, емоцията от Джирото продължава в Бургас.