Стотици опасни стоки на пазара у нас

Стотици продукти на българския пазар са с установени нарушения, показват данни от проверките на контролните органи. Сред тях попадат играчки, електроуреди и различни машини, които не отговарят на изискванията за безопасност.

Най-често констатираните проблеми са свързани с липса на необходимата маркировка, несъответствие с техническите стандарти и риск за здравето на потребителите. Част от изделията могат да предизвикат токов удар, пожар или наранявания при употреба.

Контролните институции са разпоредили изтегляне на опасните продукти от пазара и са наложили санкции на търговците и вносителите. Проверки ще продължат и занапред, като целта е да се гарантира по-висока защита на потребителите.

Експертите съветват гражданите да бъдат внимателни при покупка, да следят за обозначения като CE маркировка и да избягват съмнително евтини стоки с неясен произход.





