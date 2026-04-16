Стоян Димитров: Без условия за подготовка няма как да има резултати

Президентът на федерацията вярва в силно представяне на българските таланти на Световното първенство в Китай

Стоян Димитров: Без условия за подготовка няма как да има резултати
Президентът на Българска федерация по скокове на батут Стоян Димитров заяви, че основният фактор за успехите в спорта остава създаването на качествени условия за подготовка.

Той коментира представянето на националния отбор на Европейското първенство в Портимао, където българските състезатели спечелиха два бронзови медала, а Христина Пенева си осигури квота за Европейските игри в Истанбул през 2028 година.

"Постигнатото е добро, но очакванията ни са по-високи. Разполагаме с много силно поколение при девойките, което има потенциал за златни медали“, заяви Димитров.

По думите му България традиционно се представя стабилно на световно ниво, като през последните години националите редовно печелят отличия и достигат до финали в различните възрастови групи. Той изрази увереност, че тази тенденция ще продължи и на предстоящото Световно първенство в Китай през ноември.

Президентът на федерацията подчерта, че добрата атмосфера в отбора и работата на младите треньори също играят ключова роля за развитието на спорта.

В същото време Стоян Димитров отправи апел за подобряване на спортната инфраструктура в страната, като определи условията за подготовка в България като сериозен проблем.

"Ако не се реши въпросът с базата, трудно ще говорим за устойчиви успехи в бъдеще“, допълни той, изразявайки надежда, че българският спорт ще продължи да се развива въпреки предизвикателствата.

