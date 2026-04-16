Юношите на Берое ще мерят сили с европейски грандове в Гърция

Отборът на Берое до 13 години ще вземе участие в 17-ото издание на международния турнир „Панайотис Кацурис“, който ще се проведе през уикенда в гръцкия град Суроти.

Надпреварата, организирана от ПАОК, събира едни от най-силните детско-юношески школи в Европа. Старозагорци попаднаха в тежка група заедно с тимове като Бенфика, Партизан (Белград), Оксфорд, както и два гръцки състава.

Турнирът е за възрасти до 13 и до 15 години, като в по-малката категория участие ще вземат общо 24 отбора. Срещите от груповата фаза ще се играят по системата "всеки срещу всеки“, а двубоите ще бъдат с продължителност от 30 минути.

Треньорът на Берое Стелиян Евтимов подчерта, че основната цел е натрупване на опит и развитие на младите футболисти, въпреки сериозната конкуренция. По думите му подобни турнири дават ценна възможност на децата да покажат наученото и да се изправят срещу силни съперници на международната сцена.