БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стою Стоев, ПП-ДБ: Промените в ИК водят до хартиено гласуване и отпадане на гаранции за честността на вота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
стою стоев
Слушай новината

На заседание на правната комисия, продължило близо 14 часа, депутатите приеха на второ четене измененията в Изборния кодекс. Заседанието постави на дневен ред редица противоречия, свързани с подготовката за предстоящите избори, въвеждането на нови устройства за гласуване и гарантирането на честността на вота.

"Редицa въпроси бяха зададени за сигурността на нещата, които предлагат… и мнозинството мълчеше. Нищо не се каза по въпрос", коментира в "Още от деня" Стою Стоев, зам.-председател на правната комисия и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ.

Промените предвиждат въвеждането на скенери за гласуване, но сроковете за тяхната доставка са кратки и може да се окаже невъзможно устройствата да бъдат подготвени навреме за изборния процес. В случай на забавяне, се предвижда връщане към познатия досегашен вариант – хартиени бюлетини и броене от секционните избирателни комисии, обясни Стоев.

Според него предложените промени премахват ключови гаранции, които до момента осигуряваха прозрачност и контрол върху вота.

"Изключително притеснително е отпадането на всички гаранции по повод гласуването с тези нови устройства, защото се отварят редница възможности за изборни измами. Като например, в самата бюлетина, преди да се пусне в този скенер, се гласува, че няма да се слага втори печат от комисията. Когато се гласува на хартия, се сверява номера на бюлетината с номера на кочана. Но това също отпадна", коментира Стою Стоев.

Промените предвиждат използването на данни от преброяването през 2021 г. за съставяне на избирателните списъци, коментира още Стоев. По думите му това може да доведе до включване на хора, които вече са починали, тъй като данните не са актуализирани.

Промените също така предвиждат закриване на антикорупционната комисия, която никога не беше ефективно излъчена, и преразпределяне на функциите ѝ към вече съществуващи институции. Според представителите на опозицията това може да ограничи политическата независимост и ефективността на контролните органи.

"Тя не проработи, но не проработи, защото ги беше страх от тази реформа. Страх ги беше да влезе в сила. И за това я закрих", коментира зам.-председателят на правната комисия.

#ПП-ДБ #Стою Стоев

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
4
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
5
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
6
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
4
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Политика

Президентството: Поканата от Доналд Тръмп за Съвета за мир е получена на 20 януари
Президентството: Поканата от Доналд Тръмп за Съвета за мир е получена на 20 януари
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Чете се за: 08:15 мин.
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
Делян Пеевски, лидер на ДПС: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Делян Пеевски, лидер на ДПС: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп
Чете се за: 01:02 мин.
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ