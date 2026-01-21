Стою Стоев, ПП-ДБ: Промените в ИК водят до хартиено гласуване и отпадане на гаранции за честността на вота

На заседание на правната комисия, продължило близо 14 часа, депутатите приеха на второ четене измененията в Изборния кодекс. Заседанието постави на дневен ред редица противоречия, свързани с подготовката за предстоящите избори, въвеждането на нови устройства за гласуване и гарантирането на честността на вота.

"Редицa въпроси бяха зададени за сигурността на нещата, които предлагат… и мнозинството мълчеше. Нищо не се каза по въпрос", коментира в "Още от деня" Стою Стоев, зам.-председател на правната комисия и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ.

Промените предвиждат въвеждането на скенери за гласуване, но сроковете за тяхната доставка са кратки и може да се окаже невъзможно устройствата да бъдат подготвени навреме за изборния процес. В случай на забавяне, се предвижда връщане към познатия досегашен вариант – хартиени бюлетини и броене от секционните избирателни комисии, обясни Стоев.

Според него предложените промени премахват ключови гаранции, които до момента осигуряваха прозрачност и контрол върху вота.

"Изключително притеснително е отпадането на всички гаранции по повод гласуването с тези нови устройства, защото се отварят редница възможности за изборни измами. Като например, в самата бюлетина, преди да се пусне в този скенер, се гласува, че няма да се слага втори печат от комисията. Когато се гласува на хартия, се сверява номера на бюлетината с номера на кочана. Но това също отпадна", коментира Стою Стоев.

Промените предвиждат използването на данни от преброяването през 2021 г. за съставяне на избирателните списъци, коментира още Стоев. По думите му това може да доведе до включване на хора, които вече са починали, тъй като данните не са актуализирани.

Промените също така предвиждат закриване на антикорупционната комисия, която никога не беше ефективно излъчена, и преразпределяне на функциите ѝ към вече съществуващи институции. Според представителите на опозицията това може да ограничи политическата независимост и ефективността на контролните органи.