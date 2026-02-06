Страсбург е на четвъртфинал за Купата на Франция

Парагвайският полузащитник Хулио Енкисо отбеляза два гола през второто полувреме и бе с основен принос за победата на Страсбург с 3:1 над Монако. Успехът класира Страсбург на четвъртфинал за Купата на Франция.

Отборът на Монако все още се нарежда в средата на класирането на Лига 1, но имаше наченки на подобрение в играта им, тъй като в последните три срещи не бяха допускали гол. Но домакините от Страсбург, които нямат проблем след напускането на треньора им Лиъм Росиниър в посока Челси, бързо-бързо сложиха край на тази тенденция. Още в 7-ата минута крилото Марсиал Годо изскочи зад гърба на защитата на гостите и овладя подаване от Хоакин Паничели, след което прати топката покрай крака на вратаря Филип Кон в мрежата.

До края на първото полувреме се оформи здрава битка в средата на терена, а гостите получиха четири жълти картона заради остри влизания. Но нямаха отговор на бързите атаки на елзасците след почивката.

10 минути след подновяването на играта Енкисо вкара за 2:0 след подаване на Валентен Барко. Мика Биерит обаче върна интригата в 58-ата минута, но след три минути второто попадение на Енкисо увеличи отново преднината им до два гола за 3:1.

На четвъртфиналите тимът на Страсбург отново е домакин и ще приеме играещия в Лига 2 отбор на Реймс.

В останалите четвъртфинали, които ще се играят другия месец, Лион приема Ланс, Марсилия е домакин на Тулуза, а Ница ще оцаква край Лазурния бряг бретонците от Лориен.