БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Деца
Запази
хладно облачно време слаби валежи седмица
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Сутринта ще ни посрещне с мъгла в равнините и температури около 0–5°, а в някои котловини ще има и слана – първите знаци, че есента вече е сериозна.

През деня обаче ще стане слънчево и приятно, с малко висока облачност и температури между 14° и 19°, в София около 15°. Вятърът ще е лек от изток-югоизток, така че без изненади.

По морето – тихо, спокойно и слънчево. Температурата на водата е още топла – 17°–19°, а морето е сравнително спокойно с вълнение 1–2 бала.

В планините също ще е хубаво за разходка – слънчево с няколко облака, слаб вятър и около 11° на 1200 м, 5° на 2000 м.

След понеделник времето ще става все по-меко. До четвъртък ни чака бавно затопляне, повече слънце и по-малко вятър.
Само в сряда и четвъртък може да има кратки дъждове в западните и планинските райони, но като цяло – седмица за кафета на открито и последни есенни снимки.

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Времето

Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно
Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно
Облачен уикенд, после идва малко слънце Облачен уикенд, после идва малко слънце
Чете се за: 01:52 мин.
Лошо време в Гърция: предупреждение за силни дъждове и наводнения през уикенда Лошо време в Гърция: предупреждение за силни дъждове и наводнения през уикенда
Чете се за: 01:17 мин.
Циклоните идват, после настъпва тихо и топло „сиромашко лято“ Циклоните идват, после настъпва тихо и топло „сиромашко лято“
Чете се за: 01:27 мин.
Времето днес: До 20°, повече облаци на юг и изток Времето днес: До 20°, повече облаци на юг и изток
Чете се за: 00:45 мин.
Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Студено утро с температури около 0° Студено утро с температури около 0°
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво ще се случва, отбеляза кметът на "Красно село" 15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво ще се случва, отбеляза кметът на "Красно село"
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ