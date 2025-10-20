Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата

Сутринта ще ни посрещне с мъгла в равнините и температури около 0–5°, а в някои котловини ще има и слана – първите знаци, че есента вече е сериозна.

През деня обаче ще стане слънчево и приятно, с малко висока облачност и температури между 14° и 19°, в София около 15°. Вятърът ще е лек от изток-югоизток, така че без изненади.

По морето – тихо, спокойно и слънчево. Температурата на водата е още топла – 17°–19°, а морето е сравнително спокойно с вълнение 1–2 бала.

В планините също ще е хубаво за разходка – слънчево с няколко облака, слаб вятър и около 11° на 1200 м, 5° на 2000 м.

След понеделник времето ще става все по-меко. До четвъртък ни чака бавно затопляне, повече слънце и по-малко вятър.

Само в сряда и четвъртък може да има кратки дъждове в западните и планинските райони, но като цяло – седмица за кафета на открито и последни есенни снимки.