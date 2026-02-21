Студентски протест избухна в университета "Шариф" в Техеран

Нови протести срещу управлението в Иран избухнаха днес с началото на новия семестър в Технологичния университет "Шариф" в столицата Техеран, предаде ДПА, позовавайки се на съобщения на активисти в социалните мрежи.

Демонстранти са скандирали антиправителствени лозунги. Стигнало се е и до сблъсъци с паравое От галериянните формирования. Очевидци потвърждават, че в кампуса са се събрали големи групи студенти.

Допълнителни протестни прояви са били организирани и от студенти по медицина в североизточния град Машхад.

Университетът "Шариф", считан за едно от най-престижните висши училища в страната, вече беше сред основните огнища на демонстрации по време на предишни протестни вълни, включително движението "Жена, живот, свобода".

В разпространени видеокадри се чуват и възгласи "Да живее шахът" – препратка към опозиционната фигура Реза Пахлави, син на последния ирански монарх, свален през 1979 г.

По време на протестите са извършени арести.

Информационна агенция Мехр съобщи, че учебният процес се възобновява след повече от месец забавяне. Университетите преустановиха дейност на фона на масовите демонстрации в началото на януари. Някои университети наскоро възобновиха преподаването с онлайн курсове заради ограниченията върху интернет достъпа по време на януарските протести.