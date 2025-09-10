БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Суша в Ирак: Рекордно ниското ниво на река Ефрат застрашава екосистемата ѝ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:40 мин.
По света
нивото река ефрат рекордно ниско заплаха екосистемата
Снимка: илюстративна
Исторически рекордното ниско ниво на река Ефрат в Ирак застрашава екосистемата ѝ, предупреждават властите и експертите, докато страната се сблъсква с най-тежката суша в своята история, съобщава АФП.

Ирак, с население от 46 милиона души, страда от последиците на климатичните промени – високи температури, суша и намаляване на дебита на реките.

Властите посочват също така, че построените язовири в Иран и Турция силно намаляват водния поток на Тигър и Ефрат – реки, които хилядолетия са служили за напояване на страната.

Според официални данни в момента Ирак получава по-малко от 35% от полагащите ѝ се води от двете реки. Най-сериозно влиянието се усеща на юг, където намаляването на водния дебит води до замърсяване и бързо разрастване на водорасли.

"През последните седмици нивото на Ефрат е най-ниско от десетилетия насам", посочва Хасан ал Хатиб, експерт от Университета в Куфа, като добавя, че проблемът е особено сериозен в южните части на страната.

За да поддържа нивото на реката, Ирак освобождава повече вода от язовирите си, отколкото получава. Това е краткосрочна мярка, която не може да бъде ефективна дългосрочно. Освободената вода от остарелите резервоари допринася за разрастването на водорасли в реката, изчерпвайки кислорода и застрашавайки водния живот.

#река Ефрат #Ирак #екосистема

