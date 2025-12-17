Светият синод направи дарение на детско отделение в ИСУЛ

Лекарската професия е благородна професия. Лекарите са Божии работници, които се грижат за великите дарове - здравето и живота. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес връчи дарение от името на Светия синод на Българската православна църква за Детското отделение по уши, нос и гърло (УНГ) на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“. Заедно с Ловчанския митрополит Гавриил - ръководител на Културно-просветния отдел на БПЦ, патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за здравето на служителите и лекуващите се в болницата пациенти.

Снимки: БТА

„Радваме се и е голямо благословение за нас, на днешния ден, в предпразничните дни преди Рождество Христово, да ознаменуваме завършека на кампанията на Светия синод „Деца рисуват за деца“, с поднасянето на това дарение, което е осъществено чрез творчеството на децата, деца от цялата страна, които са изразили своята любов към Бога и са предоставили своите произведения", каза още патриарх Даниил.

По неговите думи „произведенията на децата и кампанията развълнуваха сърцата на много човеци, които със закупуването на творбите дадоха своя принос за дооборудването на детското отделение по уши, нос и гърло в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

„Надяваме се, че събраната сума от 20 000 лв ще допринесе за по-спокойното пребиваване на децата, които боледуват и са настанени в болницата", каза патриарх Даниил.

В обобщение, патриарх Даниил призова „да укрепваме в любовта си към Бога и към ближните ни, защото всяко едно човешко призвание и занятие ни насочва към това да успяваме, по възможния за нас начин, да се уповаваме в Бога за неговите грижи спрямо нас".

При връчването на дарението и отслужването на водосвета присъства изпълнителният директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ Любомир Пенев, който благодари на Светия синод за дарението и подкрепата. В обобщение, той каза: