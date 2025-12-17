БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Светият синод направи дарение на детско отделение в ИСУЛ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Светият синод направи дарение на детско отделение в ИСУЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Лекарската професия е благородна професия. Лекарите са Божии работници, които се грижат за великите дарове - здравето и живота. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес връчи дарение от името на Светия синод на Българската православна църква за Детското отделение по уши, нос и гърло (УНГ) на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“. Заедно с Ловчанския митрополит Гавриил - ръководител на Културно-просветния отдел на БПЦ, патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за здравето на служителите и лекуващите се в болницата пациенти.

Снимки: БТА

„Радваме се и е голямо благословение за нас, на днешния ден, в предпразничните дни преди Рождество Христово, да ознаменуваме завършека на кампанията на Светия синод „Деца рисуват за деца“, с поднасянето на това дарение, което е осъществено чрез творчеството на децата, деца от цялата страна, които са изразили своята любов към Бога и са предоставили своите произведения", каза още патриарх Даниил.

По неговите думи „произведенията на децата и кампанията развълнуваха сърцата на много човеци, които със закупуването на творбите дадоха своя принос за дооборудването на детското отделение по уши, нос и гърло в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

„Надяваме се, че събраната сума от 20 000 лв ще допринесе за по-спокойното пребиваване на децата, които боледуват и са настанени в болницата", каза патриарх Даниил.

В обобщение, патриарх Даниил призова „да укрепваме в любовта си към Бога и към ближните ни, защото всяко едно човешко призвание и занятие ни насочва към това да успяваме, по възможния за нас начин, да се уповаваме в Бога за неговите грижи спрямо нас".

При връчването на дарението и отслужването на водосвета присъства изпълнителният директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ Любомир Пенев, който благодари на Светия синод за дарението и подкрепата. В обобщение, той каза:

„С дарената сума напълно постигаме необходимите ни средства за закупуването на още легла за отделението. Надявам се, че децата наистина ще усетят по-добрите условия в болницата".

#Българският патриарх Даниил #УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ #дарение

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
2
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
4
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в...
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
5
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
6
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Общество

От февруари 2026 г. ще купуваме и еднодневни винетки
От февруари 2026 г. ще купуваме и еднодневни винетки
Омбудсманът: Скрити камери в училищни тоалетни биха били тежко нарушение на правата на децата Омбудсманът: Скрити камери в училищни тоалетни биха били тежко нарушение на правата на децата
Чете се за: 02:52 мин.
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
В "Референдум": Протестите са повлияли на 41% от българите за решението им да гласуват В "Референдум": Протестите са повлияли на 41% от българите за решението им да гласуват
Чете се за: 00:50 мин.
40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на "Алфа Рисърч" 40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 10:10 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като по-успешна за себе си, отколкото за страната и света "Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като по-успешна за себе си, отколкото за страната и света
Чете се за: 08:07 мин.

Водещи новини

На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране "Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ