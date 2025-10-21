БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
начало Новини
начало Новини

Светият синод приветства гласуването в НС за предмета по религия в училище

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Преди две седмици парламентът прие промените на първо четене

светият синод обяви против провеждането софия прайд
Снимка: БТА/Архив
Светият синод на Българската праволславна църква приветства решението на Народното събрание да гласува и приеме на първо четене въвеждането на предмета "Добродетели и религии" в училище.

Промените в Закона за училищното и предучилищното образование бяха гласувани на парламентарното заседание на 8 октомври, а дебатите по тях продължиха близо 5 часа.

Ето и позицията на Светия синод:

"Светият синод на Българската православна църква – Българска патриаршия с особена духовна радост и задоволство приветства съществения напредък в осъществяването на едно дългоочаквано и многожелано от православния ни народ събитие – въвеждането на предмета „Религия – Православие“ като задължителен в системата на българското средно образование. Приветстваме проявената мъдрост и отговорност при гласуването на първо четене от Народното събрание на Р. България на промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които ще позволят на всички деца и млади хора в нашето скъпо Отечество да се докоснат до съкровищницата на светото Православие, да се запознаят с истините на св. православна вяра и да се приобщават към непреходните Христови добродетели. По този начин ще бъде възстановена една прекъсната през атеистичния режим традиция на образование и възпитание, с която са закърмени нашите предци от дълбока древност, през Възраждането до днес.

Надяваме се и молитстваме пред Всеподателя Бога този процес да завърши успешно. Светата Църква е полагала и ще продължава да полага – според силите си – усилия за образованието и християнското възпитание на младите хора и на всички наши възлюбени в Христа братя и сестри.

Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички, които участват, съдействат и подпомагат това богоугодно дело!"

