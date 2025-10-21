Светият синод приветства гласуването в НС за предмета по религия в училище

Светият синод на Българската праволславна църква приветства решението на Народното събрание да гласува и приеме на първо четене въвеждането на предмета "Добродетели и религии" в училище.

Промените в Закона за училищното и предучилищното образование бяха гласувани на парламентарното заседание на 8 октомври, а дебатите по тях продължиха близо 5 часа.

Ето и позицията на Светия синод: