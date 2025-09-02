Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Българската федерация по лека атлетика уведоми спортната общественост, че Георги Павлов е официално признат за председател на организацията от Световната атлетика (World Athletics).

Името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в официалния сайт на Световната атлетика, което потвърждава институционалното признание и легитимност на ръководството на федерацията в глобалното спортно семейство.