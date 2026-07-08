Световната вицешампионка по спортна стрелба за девойки Мария Атанасова получи плакет от Община Стара Загора

Сребърната медалистка на 10 метра пистолет от световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в германския град Зул Мария Атанасова получи плакет от ръководството на Община Стара Загора по време на специална церемония в сградата на местната администрация.

Заместник-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев отбеляза, че пред 19-годишната състезателка от Клуб по спортна стрелба „Августа 1992“ Мария Атанасова предстоят важни решения, свързани с образованието и бъдещото ѝ развитие. Той изрази надежда спортът да остане неизменна част от живота ѝ, въпреки че ѝ предстои обучение във военната академия във Велико Търново. Заместник-кметът пожела младата състезателка да продължи да прославя родния си град и занапред.

От името на кмета Живко Тодоров и общинското ръководство Колев благодари на Атанасова и нейния треньор Георги Кочеренко за положения труд, постоянството и всеотдайността, довели до световното отличие. Той подчерта, че това е първи подобен успех за старозагорската спортна стрелба от повече от три десетилетия.

Мария Атанасова благодари за признанието и изрази надежда успехът ѝ да привлече повече внимание към спортната стрелба и към клуба, в който тренира. Състезателката сподели, че мечтае за участие на олимпийски игри и е амбицирана за още по-големи успехи.

Треньорът Георги Кочеренко определи отличието като резултат от много работа, а не като случайност. Той припомни успехите на световния шампион Спас Копринков, който през 1990 г. печели световна титла и поставя рекорд, останал ненадминат и до днес. По думите му тогава условията за подготовка са били значително по-добри, с постоянни лагери и голям брой международни състезания, докато днес състезателите разполагат с далеч по-малко възможности и разчитат основно на таланта и упоритата си работа.

Кочеренко подчерта, че успехът на Мария Атанасова не е изненадващ, а закономерен резултат от шест години целенасочена подготовка. По думите му тя постепенно е подобрявала резултатите си и многократно е показвала най-доброто си представяне именно на най-важните състезания.

Той припомни, че през миналата година Атанасова е останала без европейски медал в Талин заради неправилно прилагане на съдийския правилник и проблеми с организацията на състезанието. Впоследствие обаче печели отборен сребърен медал, а през настоящия сезон записва силно представяне на Европейското първенство в Бургас, преди да достигне до световното отличие.

По думите на треньора финалът на световното първенство е бил изключително силен, с участието на състезателки от Индия, Китайско Тайпе, САЩ, Беларус и Сърбия. Атанасова е започнала финала със седми резултат в квалификациите, но постепенно е изпреварила конкурентките си и е достигнала до сребърния медал.

„Казах ѝ, че срещу нас стоят представители на държави с огромни финансови възможности и милиони състезатели, а ние излизаме единствено с таланта си и с гордостта, че сме българи“, разказа Кочеренко.

Той допълни, че българката е успяла да победи две от фаворитките от Индия, а с представянето си е спечелила подкрепата на публиката в залата.

Светослав Колев заяви, че Общината ще разгледа възможностите за подобряване на условията за подготовка на състезателите и за модернизиране на стрелбището, така че повече млади хора да бъдат привлечени към този спорт.